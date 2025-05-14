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Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной

Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". Об этом сообщает ТАСС.

Делегацию для переговоров в Стамбуле возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

В качестве экспертов в Стамбул от российской стороны отправятся Александр Зорин, Елена Подобреевская, Алексей Полищук, Виктор Шевцов.

Переговоры должны возобновить диалог, прерванный в 2022 году по инициативе Киеве и по наводке Запада.

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