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Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украинойnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9068b1b3-a79f-4e86-a381-8087b3e08309/conversions/05546e06-4d71-4889-9598-6ba826228d44-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9068b1b3-a79f-4e86-a381-8087b3e08309/conversions/05546e06-4d71-4889-9598-6ba826228d44-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9068b1b3-a79f-4e86-a381-8087b3e08309/conversions/05546e06-4d71-4889-9598-6ba826228d44-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9068b1b3-a79f-4e86-a381-8087b3e08309/conversions/05546e06-4d71-4889-9598-6ba826228d44-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". Об этом сообщает ТАСС.
Делегацию для переговоров в Стамбуле возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
В качестве экспертов в Стамбул от российской стороны отправятся Александр Зорин, Елена Подобреевская, Алексей Полищук, Виктор Шевцов.
Переговоры должны возобновить диалог, прерванный в 2022 году по инициативе Киеве и по наводке Запада.