Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". Об этом сообщает ТАСС.

Делегацию для переговоров в Стамбуле возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

В качестве экспертов в Стамбул от российской стороны отправятся Александр Зорин, Елена Подобреевская, Алексей Полищук, Виктор Шевцов.