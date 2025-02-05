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Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Беларусью о гарантиях безопасности
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Беларусью о гарантиях безопасности.
Этот документ предполагает, что в ответ на применение против России или Беларуси обычного оружия может быть использовано ядерное оружие. Такого рода ответный удар будет иметь место в случае, если возникнет угроза суверенитету одной из двух стран.
Также договор предусматривает, что Россия сможет размещать военные базы и воинский контингент в Беларуси.
После ратификации договор подлежит подписанию российским лидером.