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Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Беларусью о гарантиях безопасности

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Беларусью о гарантиях безопасности.

Этот документ предполагает, что в ответ на применение против России или Беларуси обычного оружия может быть использовано ядерное оружие. Такого рода ответный удар будет иметь место в случае, если возникнет угроза суверенитету одной из двух стран.

Также договор предусматривает, что Россия сможет размещать военные базы и воинский контингент в Беларуси.

После ратификации договор подлежит подписанию российским лидером.

ядерное оружиеСоюзное государствоВладимир Путин