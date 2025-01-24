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Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности российской стороны к переговорам по Украине, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике", - отметил Владимир Путин, комментируя намерение президента США Дональда Трампа обсуждать с Москвой украинский вопрос.
"Мы видим заявления действующего президента (США. - Прим. ред.) о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты", - добавил глава государства.
Он согласился, что им с Трампом лучше встретиться. "Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации", - сказал Владимир Путин. При этом российский лидер назвал свои отношения с Трампом "доверительными и прагматичными".
Путин также выразил готовность России вести с американской администрацией диалог по целому ряду вопросов, в том числе по стратегической стабильности. "В целом у нас, конечно, с действующей администрацией может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопросы стратегической стабильности, и вопросы экономики, кстати говоря", - указал он.
Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США, однако от них отказался прежний президент США Джо Байден.
Говоря о возможности переговоров между РФ и Украиной, Путин заявил, что всерьез их вести едва ли возможно в условиях "запретительного декрета" Владимира Зеленского.