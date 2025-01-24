Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности российской стороны к переговорам по Украине, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике", - отметил Владимир Путин, комментируя намерение президента США Дональда Трампа обсуждать с Москвой украинский вопрос.

"Мы видим заявления действующего президента (США. - Прим. ред.) о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты", - добавил глава государства.

Он согласился, что им с Трампом лучше встретиться. "Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации", - сказал Владимир Путин. При этом российский лидер назвал свои отношения с Трампом "доверительными и прагматичными".

Путин также выразил готовность России вести с американской администрацией диалог по целому ряду вопросов, в том числе по стратегической стабильности. "В целом у нас, конечно, с действующей администрацией может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопросы стратегической стабильности, и вопросы экономики, кстати говоря", - указал он.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США, однако от них отказался прежний президент США Джо Байден.