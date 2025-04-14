Ранения вновь доставили беспокойства. Премьер-министр Словакии сообщил о проблемах со здоровьем

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в прошлом году стал жертвой покушения, испытывал проблемы со здоровьем в последние три дня. Об этом он рассказал в видеообращении к гражданам на Facebook, сообщает ТАСС.

Ранения, полученные при покушении, вновь доставили ему беспокойства, что привело к отмене части его рабочей программы.

Покушение на Фицо произошло 15 мая 2024 года в городе Гандлова, когда на него напал пенсионер-писатель Юрай Цинтула, который был задержан до суда. Премьер получил несколько ранений, перенес серию операций и смог вернуться к своим обязанностям только в июле 2024 года. 10 апреля Фицо сообщил о необходимости дополнительных хирургических вмешательств.

В своем видеообращении Фицо также затронул внутриполитические вопросы и подверг критике либеральную оппозицию. Он выразил мнение, что если либеральные партии придут к власти, они не будут действовать в интересах страны и легко изменяют свои взгляды в зависимости от политической ситуации.