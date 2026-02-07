Военный бюджет США в 2027 году должен составлять не менее 1,5 трлн долларов, заявил Трамп. На этот год американский конгресс выделил более 900 млрд долларов. ЕС не отстают от "старшего" брата, их военные бюджеты также продолжают расти. Задача НАТО - довести расходы до 5 % ВВП к 2035 году. На что альянс планирует потратиться?

Расходы на оборону в Европе достигли рекордного уровня и продолжают расти. Общий бюджет ЕС на 2026 год составляет около 193 млрд евро, из которых непосредственно на цели обороны выделяется почти 3 млрд.

Среди основных причин называется угроза со стороны России и траты на украинский конфликт. Поэтому нужно закупать больше вооружения, всесторонне развивать армии, наращивать темпы собственной военной промышленности и обязательно укреплять восточный фланг.

Верхние строчки рейтинга военных бюджетов занимают страны Балтии и Польша, граничащие с Россией и Беларусью. У них самые высокие траты в ЕС, так как они позиционируют себя как "прифронтовые государства".

Лидирует по расходам на оборону Германия

Ее военный бюджет на 2026 год составляет рекордную с окончания холодной войны сумму - около 108 млрд евро. Он направлен на масштабное переоснащение бундесвера и включает крупнейший с 2022 года пакет военной помощи Украине. Средства будут распределены по нескольким приоритетным направлениям, сфокусированным на восстановлении боеспособности армии. Это закупка вооружения и модернизация имеющегося, развитие новых технологий и киберпространства и помощь "незалежной". Канцлер Фридрих Мерц заявил о цели создать "сильнейшую армию в Европе" и таким образом выполнить обязательства перед НАТО.

Военный бюджет Польши на 2026 год - это превращение страны в региональную военную державу

Еще одна страна, яростно борющаяся за право называться сильнейшей в сфере обороны, - это Польша. Варшава планирует выделить на эту статью расходов около 55 млрд долларов, что составит 4,8 % от ВВП страны. Бюджет вырастет почти вдвое по сравнению с 2022 годом. В списке покупок - современная техника, развитие инфраструктуры, увеличение численности армии и укрепление восточного фланга НАТО. Крайний пункт нам особенно интересен, ведь речь идет о границе с Беларусью. Поляки уже разместили вблизи 18-ю механизированную дивизию, и именно сюда в первую очередь будет идти поставка новой техники наступательного характера.

Военный бюджет Польши на 2026 год - это не просто увеличение финансирования, а целенаправленная инвестиция в превращение страны в региональную военную державу. Успех будет зависеть от эффективности освоения средств и способности экономики выдерживать высокую финансовую нагрузку в долгосрочной перспективе.

Прибалтика утвердила рекордные военные бюджеты на текущий год

Прибалтика утвердила рекордные военные бюджеты на текущий год, значительно превысив порог НАТО в 2 % ВВП и стремясь к цели в 5 %. В списке трат ничего нового: закупка вооружения, особенно систем ПВО и беспилотников, развитие инфраструктуры - это новые полигоны, учебные центры и другое. Крайний пункт - "укрепление восточной границы". Несмотря на серьезную просадку в финансировании социальных сфер, они продолжают поддержку Украины, закладывая в бюджет около 110 млн евро на эти цели. Для финансирования такого масштабного роста военных расходов странам пришлось планировать бюджет с дефицитом. Местное население потерпит, главное помочь Киеву и защититься от угрозы со стороны Беларуси и России.