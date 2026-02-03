Рассекреченные файлы в деле Эпштейна - Вильнюс был хабом по поставке "живого товара"

Очень неприятную математику властям Литвы подкинуло "Дело Эпштейна". Из рассекреченных файлов всплывает шокирующая география преступлений. Польская прокуратура официально проверяет, не были ли польские дети в числе "товара" для высокопоставленных клиентов Эпштейна.

Расследовать Дело Эпштейна планирует и Турция. Прокуратура страны намерена изучить данные о том, что преступники вывозили в США десятки несовершеннолетних, которые стали потом жертвами педофилов.

И что самое неоднозначное во всем этом - в самих Штатах никакие расследования вообще не ведутся. Хотя в материалах фигурируют не только извращения, но и убийства, и каннибализм. Пока дать показания Конгрессу США согласилась лишь чета Клинтонов. И тут вопрос: на чью мельницу они собираются лить воду.