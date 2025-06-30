Расследование аварии: причиной авиакатастрофы в Индии мог быть саботаж

Причиной авиакатастрофы в Индии с участием самолета Boeing, приведшей к гибели 275 человек, мог стать саботаж. Об этом заявил государственный министр гражданской авиации страны Мурлидхар Мохол.

По его словам, сейчас изучаются данные обоих черных ящиков, которые были доставлены в Нью-Дели, ведется полномасштабное расследование происшествия - просматриваются записи камер видеонаблюдения и оцениваются все аспекты. Над этим работают несколько агентств.