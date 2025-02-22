Зеленский растерян и не понимает что делать, а потому огрызается, дерзит и всячески упирается мирным соглашениям. Трамп недоволен. О том, как Киев и Европа отреагировали на диалог Москвы и Вашингтона, интересные подробности в авторской рубрике - "Таблица Менделевой".

"Решить раз и навсегда": о чем Россия и США договорились в Эр-Рияде? Как Европа пытается найти себе место за столом переговоров? И почему Дональд Трамп разозлился на Зеленского?

Переговоры Вашингтона и Москвы в Саудовской Аравии называют началом конца политики холодной войны. Встреча в Эр-Рияде, пожалуй, самое обсуждаемое событие недели в международных СМИ. Die Welt отмечает: "Россия и США делают ставку на разрядку". Сотрудники Les Echos обращают внимание на "леденящее потепление между США и Россией", а New York Times

информирует: Трамп дал понять, что он «готов отказаться от союзников Америки ради общего дела с президентом России».

Встреч Москвы и Вашингтона на высоком уровне до этой не было около 3 лет. И ее итогом остались удовлетворены обе стороны. Чего нельзя сказать про Европу и Украину. Накануне переговоров любитель телефонных звонков - Макрон - созвонился с Дональдом Трампом. Обсуждали ситуацию в Украине и встречу европейских стран. Речь идет об экстренном саммите в Париже 17 февраля. За закрытыми дверями они провели несколько часов, но ни по одному ключевому вопросу договоренностей достигнуто не было.

Венгерский политический эксперт Георг Шпетле заключил: "В Париже, по сути, ничего же не произошло, потому что они до сих пор не могут договориться. Евросоюз вообще ни на что не способен: десять лет не могли остановить нелегальную миграцию, три года не могли установить мир на Украине, упустили свой шанс".

Венгерский политический эксперт убежден: решение по Украине примут без участия ЕС. Но Брюссель не теряет надежды получить стул за столом переговоров по урегулированию конфликта в "незалежной". Однако премьер-министр Венгрии убежден - момент уже упущен.

"Лидеры больших стран Европы упустили момент, когда они могли быть инициаторами в этом вопросе. Они застряли на стороне войны, хотя мы последние три года убеждали их проводить политику мира, они этого не сделали, " - заявил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

Реальность в том, что Европа априори проиграла в "музыкальных стульях" и осталась без места за столом переговоров. Повлиять на позицию Вашингтона они не в силах.

"Америка тратит баснословные средства на содержание военного контингента в Европе, на содержание различных там политиков, на перевороты, на политическое влияние. А в этом глобального смысла нет. Европа и так зависит от Соединенных Штатов Америки. И если эти ресурсы перенаправить, то Америка слабее не станет. А вот Европа что будет делать, это очень большой вопрос. Надо понимать, что и во время первого своего срока Трамп довольно-таки скептически относился к европейским политикам. К тому же Макрону, где он публично просто струсил перхоть с плеч французского президента, когда он себя вальяжно вел в Британии, которая полностью зависит. Сейчас они тоже увидели, что Шольц по сути никто. Что все эти евроинституции настолько зависят от Соединенных Штатов, что Америка может ими крутить, как хочет. И вот здесь, опять же, Украина, как всегда, становится крайней. Почему? Украина не имеет возможности ни сама себя обеспечивать, ни как-то решать собственные вопросы", - рассказал Павел Кухаркин, журналист, автор канала Pasha Тoday.

Более того, Киев сжигает последние мосты в отношениях с Белым домом. Как сообщает Guardian, Зеленский "разозлил" Трампа, когда раскритиковал переговоры США и России в Саудовской Аравии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупреждает, что он пожалеет о том, что "облил грязью" Трампа. А американский предприниматель Илон Маск согласился, что возглавляемый им департамент государственной эффективности должен провести аудит средств, направленных Украине США. С резким заявлением выступил и сам хозяин Белого дома: "Подумайте только: умеренно успешный комик Владимир Зеленский убедил США потратить $350 млрд на войну, которую невозможно выиграть, которая не должна была начаться, но войну, которую он без США и Трампа никогда не сможет завершить. США потратили на $200 млрд больше, чем Европа, и при этом деньги Европы - это кредиты, а США не получат ничего взамен. Почему сонный Джо Байден не потребовал равенства в расходах, раз эта война куда важнее для Европы, чем для нас? К тому же Зеленский признает, что половина отправленных ему денег «пропала». Он отказывается проводить выборы, у него очень низкие рейтинги, и единственное, что у него действительно хорошо получалось, - это играть на Байдене, как на скрипке. Диктатору без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него вообще не останется страны! "