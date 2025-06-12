Reuters: С большей долей вероятности выживших пассажиров при крушении самолета в Индии нет

Выживших среди пассажиров в результате крушения самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии, по всей видимости, нет. Такие слова комиссара полиции Ахмедабада приводит Reuters.

На борту воздушного судна находились 242 человека. Граждане Беларуси на данный рейс не регистрировались. Лайнер рухнул на крышу общежития для врачей. Точное число погибших и пострадавших до сих пор не установлено. На месте ЧП продолжают работать специальные службы.