Резкий скачок цен на горючее в ЕС, а через месяц грозит дефицит авиационного керосина

Цены на бензин в Прибалтике достигли рекордных значений с 2022 года. Там стоимость топлива последний месяц стабильно стремится к отметке в 2 евро. Правительство уже намерено снизить топливные акцизы. Правда, это уменьшит розничную цену лишь на 6 евроцентов, а литр горючего стоит сейчас 1,75-1,80 евро. Власти предлагают заморозить цены, что тоже не вариант: страна зависит от зарубежных поставок и, следовательно, от биржевых цен на нефть.

Возможности сдерживания роста стоимости горючего заканчиваются у Италии. Приостановку отмены акцизов попытаются удержать до 1 мая, но на это уйдут последние ресурсы. В Германии резкий скачок цен на дизельное топливо - 2 с лишним евро за литр - это максимум последних 4 лет.

Еврокомиссия по-прежнему только обещает принять меры по сдерживанию роста цен на энергоносители.

"Очень многие сейчас вынуждены бороться за существование, спасая бюджет, затягивать пояса. Мало того, что они стали покупать меньше еды для себя и своих детей, теперь проблема ездить на работу своим транспортом. Моя дочь живет в Ахиме, сейчас болеет. За несколько дней я потерял 200 евро только на топливе".

ЕС останется без керосина

Из-за острой обстановки на Ближнем Востоке уже через месяц Европе грозит дефицит авиационного керосина. Более 40 % авиатоплива ЕС импортирует, причем из стран Персидского залива. Существенная часть поставок проходит через Ормузский пролив.