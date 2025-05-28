Россия будет настаивать на отмене Киевом дискриминационных законов в Украине

Москва будет добиваться отмены Киевом всех дискриминационных законов в Украине. Обсуждение темы ожидается в новом раунде прямых переговоров, о котором скоро будет объявлено. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает ТАСС.

Сергей Лавров напомнил, что 16 мая в Стамбуле были возобновлены прямые переговоры по всем вопросам урегулирования конфликта в Украине. "На этих переговорах от 16 мая в Стамбуле, когда они возобновились, мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать в следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время", - сказал министр иностранных дел России.

Он отметил, что мирные переговоры лучше, чем война, однако для успешного завершения конфликта необходимо устранить его первопричины.

По словам Сергея Лаврова, линия на затягивание Украины в НАТО, а также многолетняя экспансия альянса на восток вопреки заверениям о нерасширении блока стали спусковым крючком конфликта. "Она (первопричина украинского конфликта. - Прим. ред.) касается линии на затягивание Украины в НАТО. Я уже многократно говорил, что спусковым крючком конфликта в Украине и в более широком плане - глубокого кризиса безопасности Европы стала именно агрессивная многолетняя экспансия НАТО на восток, которая совершалась вопреки дававшимся еще руководству СССР, а затем России заверениям, клятвенным заверениям и американцев, и европейцев о том, что расширение НАТО не состоится", - добавил министр.

Как подчеркнул Сергей Лавров, Россия долгие годы до специальной военной операции и уже после ее начала предлагала и предлагает украинской стороне урегулировать все проблемы путем диалога и дипломатии.