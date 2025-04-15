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Россия и Украина провели обмен телами погибших военных по формуле "909 на 41"
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных по формуле "909 на 41". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РБК.
Россия получила тела 41 погибшего военного, подтвердил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Украина в свою очередь получила тела 909 погибших военных, сообщил координационный штаб по обращению с военнопленными в телеграм-канале. Киев выразил благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в обмене.
Отмечается, что предыдущий обмен состоялся в конце марта, тогда Украина также получила тела 909 военнослужащих, а Россия - 43-х.