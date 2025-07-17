Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Россия и Украина провели очередной обмен телами военных

Очередной обмен телами погибших военных состоялся между Россией и Украиной.

В продолжение стамбульских договоренностей Москва передала еще тысячу тел солдат ВСУ. Киев вернул 19 погибших российских бойцов.

Ранее Украине передали 6 тысяч 60 тел вэсэушников. Российская сторона в итоге получила 78 тел.

Президент России Владимир Путин сообщал, что Москва готова передать еще 3 тысячи тел погибших украинских солдат.

обмен