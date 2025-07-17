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Россия и Украина провели очередной обмен телами военных
Автор:Редакция news.by
Очередной обмен телами погибших военных состоялся между Россией и Украиной.
В продолжение стамбульских договоренностей Москва передала еще тысячу тел солдат ВСУ. Киев вернул 19 погибших российских бойцов.
Ранее Украине передали 6 тысяч 60 тел вэсэушников. Российская сторона в итоге получила 78 тел.
Президент России Владимир Путин сообщал, что Москва готова передать еще 3 тысячи тел погибших украинских солдат.