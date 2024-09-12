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Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против Союзного государства
Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника Союзного государства. Об этом в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности России по вопросам ядерного сдерживания заявил Владимир Путин.
Президент России уточнил - с белорусской стороной, с Президентом Беларуси все эти вопросы согласованы.
Он отметил, что страна может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы Союзного государства.
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