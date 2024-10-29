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В Турции состоится суд по делу россиянки, которая бросила новорожденную дочь в аэропорту
Оставившую новорожденную девочку в аэропорту Антальи россиянку Екатерину Бурназкину и ее мать будут судить в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого - неизвестно", - сказала адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
Первое заседание суда для рассмотрения дела по существу ожидается в декабре. Линия защиты строится на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком наказании пойдет речь. В то же время на решение суда могут повлиять несколько факторов, способных смягчить его.
Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка будет прорабатывать возможность помещения новорожденной девочки в кровную семью, заявила ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Уголовное дело возбудили в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали ее мать. Обе женщины намеревались вылететь в Россию.
Генконсульство в Турции и органы опеки уже проделали работу по оформлению документов для возвращения на родину новорожденной девочки, сообщила ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Ребенку оформили российское гражданство, а в свидетельство о рождении проставили отметку, подтверждающую его наличие.
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