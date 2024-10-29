В Турции состоится суд по делу россиянки, которая бросила новорожденную дочь в аэропорту

Оставившую новорожденную девочку в аэропорту Антальи россиянку Екатерину Бурназкину и ее мать будут судить в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого - неизвестно", - сказала адвокат Айшегюль Кюбра Полат.

Первое заседание суда для рассмотрения дела по существу ожидается в декабре. Линия защиты строится на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком наказании пойдет речь. В то же время на решение суда могут повлиять несколько факторов, способных смягчить его.

Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка будет прорабатывать возможность помещения новорожденной девочки в кровную семью, заявила ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Уголовное дело возбудили в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали ее мать. Обе женщины намеревались вылететь в Россию.