Рождаемость в Швеции бьет антирекорды

В Швеции зафиксировано самое низкое число новорожденных за последние два десятилетия. По информации центрального статистического бюро страны, в 2025 году там родились 97,5 тыс. детей, что почти на 1 тыс. меньше по сравнению с 2024-м.

На конец 2025 года в Швеции было зарегистрировано чуть более 10,6 млн человек - это почти на 18 тыс. больше, чем годом ранее. Однако главной причиной роста населения является исключительно иммиграция. При этом число рожденных детей на одну женщину является самым низким, которое когда-либо регистрировалось в Королевстве - 1,42. Хотя для простого воспроизводства населения необходим показатель как минимум 2,1.