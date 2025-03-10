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Рубио: США предложили Украине прекращение огня и переход к переговорам по завершению конфликта
США предложили Украине прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров по завершению конфликта. Киев это поддержал. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с Украиной в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.
Также Рубио сообщил, что Трамп хочет прекращения огня, Украина готова на это. США ждут ответа России.
"США надеются, что Россия примет предложение о прекращении огня в Украине, и ждут положительного ответа России на предложение о прекращении огня как можно скорее. Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать частью переговоров о прекращении украинского конфликта", - сказал Рубио.
Также США дали понять Киеву, что сделка по полезным ископаемым сохраняет значение, но главное - добиться мира в Украине.
Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что делегация Украины на встрече представила "конкретные шаги и предложения" для мира. Украина готова прекратить боевые действия и начать переговоры. Пауза в передаче помощи Украине со стороны США снята.