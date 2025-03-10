Рубио: США предложили Украине прекращение огня и переход к переговорам по завершению конфликта

Марко Рубио. Фото АР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/480b499f-d6d5-4105-bec4-75dd23acd8e0/conversions/849b4210-0870-4ef9-a76f-cd98f87a9115-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/480b499f-d6d5-4105-bec4-75dd23acd8e0/conversions/849b4210-0870-4ef9-a76f-cd98f87a9115-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/480b499f-d6d5-4105-bec4-75dd23acd8e0/conversions/849b4210-0870-4ef9-a76f-cd98f87a9115-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/480b499f-d6d5-4105-bec4-75dd23acd8e0/conversions/849b4210-0870-4ef9-a76f-cd98f87a9115-xl-___webp_1920.webp 1920w Марко Рубио. Фото АР

США предложили Украине прекращение огня и немедленный переход к началу переговоров по завершению конфликта. Киев это поддержал. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров с Украиной в Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

Также Рубио сообщил, что Трамп хочет прекращения огня, Украина готова на это. США ждут ответа России.

"США надеются, что Россия примет предложение о прекращении огня в Украине, и ждут положительного ответа России на предложение о прекращении огня как можно скорее. Вопросы обмена пленными и гуманитарная ситуация должны стать частью переговоров о прекращении украинского конфликта", - сказал Рубио.

Также США дали понять Киеву, что сделка по полезным ископаемым сохраняет значение, но главное - добиться мира в Украине.