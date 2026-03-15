Румыния и Украина подписали соглашение о совместном производстве дронов

Румыния и Украина рассчитывают получить от ЕС порядка 200 млн евро на совместное производство дронов. Это следует из соглашения стран о сотрудничестве в сфере обороны. Документ был подписан 12 марта. Он предусматривает производство украинских оборонных систем и средств в Румынии.