Румыния и Украина подписали соглашение о совместном производстве дронов
Автор:Редакция news.by
Румыния и Украина рассчитывают получить от ЕС порядка 200 млн евро на совместное производство дронов. Это следует из соглашения стран о сотрудничестве в сфере обороны. Документ был подписан 12 марта. Он предусматривает производство украинских оборонных систем и средств в Румынии.
Кроме того, соглашение предполагает развертывание выпуска украинских систем вооружения на румынских мощностях ради общего укрепления военной промышленности. Румыния - не единственная европейская страна, совместно с которой Киев производит или планирует производство дронов для ВСУ. В числе таких государств - Германия, Норвегия и Великобритания.