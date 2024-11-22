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Румынию хотят использовать как плацдарм для будущей агрессии на Россию
Наглядный пример, почему западные кураторы не дали Кэлину Джорджеску победить. Он был независимым кандидатом на президентских выборах в Румынии.
Напомним, из первого тура он вышел победителем, однако итоги голосования аннулировали, против политика началось судебное разбирательство, основания для которого были надуманными.
Джорджеску для Запада может стать костью в горле, ведь он против роли Румынии в качестве разменной монеты в готовящейся агрессии.
Кэлин Джорджеску, кандидат в президенты Румынии:
То, что сейчас происходит в Румынии, и тот факт, что мы не видим никакой реакции извне, особенно со стороны Соединенных Штатов, показывает, что они не понимают, что здесь происходит, потому что если они используют Румынию как точку входа в войну, что будет дальше? Нам не нужна война.
Кэлин Джорджеску подчеркнул, что военную базу на юго-востоке Румынии, которая станет самой большой военной базой НАТО в Европе, могут использовать как плацдарм для наступления на Россию. Политик акцентировал, что это не дело Бухареста, это не его война.
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