Румынские депутаты отправили в отставку правительство Боложана

Парламент Румынии вынес вотум недоверия проевропейскому правительству Боложана. Кабинет министров обвинили в резком обнищании населения и попытках распродать стратегические активы страны западным корпорациям. Под ударом оказались и масштабные военные контракты на сумму более 8 млрд евро в рамках европейской программы SAFE. Их финансирование теперь под вопросом.



Пока президент Никушор Дан заявляет о незыблемости курса на Запад, лидеры партий готовятся изменить ситуацию.