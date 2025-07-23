С 12 до 14 человек. Зеленский расширил состав украинской делегации на переговорах с Россией

23 июля ожидается третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщают СМИ. По данным турецких источников, встреча пройдет вечером в стамбульском дворце Чираган. Стало известно, что Зеленский расширил состав делегации Украины с 12 до 14 человек.

Как свидетельствует указ, опубликованный на его сайте, что состав делегации дополнил представитель уполномоченного Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Колбаса, а также заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский.

Вместо начальника управления международного и операционного права центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловецкого на переговоры поедет его заместитель Андрей Фомин.