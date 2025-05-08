С опережением графика почти на год. США приступают к производству новейших термоядерных авиабомб

Соединенные Штаты приступают к производству новейших термоядерных авиабомб B61-13. Как заявила глава Национального управления ядерной безопасности США, первый экземпляр будет изготовлен в мае 2025 года - с опережением графика почти на год. Решение о производстве боезарядов было принято в 2023 году Джо Байденом.



Его подвергли критике многие эксперты в США и за рубежом, выступающие за дальнейшее сокращение ядерных вооружений в мире.