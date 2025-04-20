Историю пишут победители, но переписывают проигравшие. Евронацизм вновь поднимается из пепла. И впереди планеты стоят прибалтийские и польские соседи Беларуси.

То удовольствие, с которым они избавляются от памяти о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, невозможно передать словами - это высшая мера остервенения и садизма. Но с приходом в высокие брюссельские кабинеты представительницы Эстонии Каи Каллас теперь весь Евросоюз хотят заставить предать забвению героизм и отвагу наших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни освободили мир от “коричневой чумы”.

Тем немногим европейским смельчакам, кто решился поехать на парад Победы в Москву, пригрозили большими неприятностями. О борьбе с прошлым во имя ненависти к русскому миру - в рубрике “Полная Европа“.

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Колокол все чаще звонит по памяти о тех, кто отдал свои жизни за неблагодарных потомков. И чем ближе новая победа русского оружия, тем активнее наследники гитлеровцев пытаются предать забвению ту, великую, которая неимоверной ценой освободила мир от “коричневой чумы“.

Но для некоторых, кого взрастили в ненависти недобитые фашисты, это великий позор и поражение. 80 лет они терпели и ждали, делая подлости исподтишка, пытаясь поставить гитлеровскую Германию в один ряд с СССР, забывая про собственную пособническую роль, и теперь новую “чуму“ пытаются распространить на всю Европу.

На днях в Люксембурге собралась знатная тусовка эсэсовцев, которые в том числе обсуждали и грядущий День Победы. Выяснилось, что странам-кандидатам на вступление в Евросоюз дали "четкое указание" не участвовать в параде 9 Мая в Москве и не посещать Россию.

Байба Браже, министр иностранных дел Латвии:

"Очень четкие указания не участвовать в Параде 9 Мая в Москве, не совершать эти поездки, так как это не соответствует ценностям ЕС".

В речах Браже нет ничего удивительного, ее родная Латвия старательно демонстрирует, что очень хотела бы другую историю. В Евросоюзе в общем-то нет праздника Победы над фашизмом, там 8 мая отмечают "День памяти и примирения".

Вторит латышке и ее коллега по разуму из другой прибалтийской страны - Эстонии. Ставшая в одночасье главой всей европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла не только кандидатов, но и страны союза, что в Москву путь заказан, иначе - расстрел, выражаясь фигурально.

Кая Каллас news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7a542e4-0c44-45a4-aa00-750ab09fcb0a/conversions/1ceeaf51-a284-4b43-b4c8-8d9c69cb9965-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7a542e4-0c44-45a4-aa00-750ab09fcb0a/conversions/1ceeaf51-a284-4b43-b4c8-8d9c69cb9965-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7a542e4-0c44-45a4-aa00-750ab09fcb0a/conversions/1ceeaf51-a284-4b43-b4c8-8d9c69cb9965-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7a542e4-0c44-45a4-aa00-750ab09fcb0a/conversions/1ceeaf51-a284-4b43-b4c8-8d9c69cb9965-xl-___webp_1920.webp 1920w Кая Каллас

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Мы очень ясно дали понять, что не хотим, чтобы какая-либо страна-кандидат участвовала в этих мероприятиях 9 Мая в Москве. Это было предельно понятно".

Грозят привязать к столбу позора или даже поставить к стене Сербию и Словакию. Первой западные СМИ уже пророчат непринятие в ЕС, если президент Александр Вучич не изменит своего решения, второй - большие неприятности. Но премьер-министр Словакии Роберт Фицо однозначно дал понять, что под чужую дудку он плясать не намерен. Решение уже принято, что бы кто ни говорил.

Роберт Фицо news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ced734cb-8387-486b-b7cd-8571bd7f7ea3/conversions/a0cac134-7ab1-4006-8283-7b154ad618b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ced734cb-8387-486b-b7cd-8571bd7f7ea3/conversions/a0cac134-7ab1-4006-8283-7b154ad618b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ced734cb-8387-486b-b7cd-8571bd7f7ea3/conversions/a0cac134-7ab1-4006-8283-7b154ad618b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ced734cb-8387-486b-b7cd-8571bd7f7ea3/conversions/a0cac134-7ab1-4006-8283-7b154ad618b6-xl-___webp_1920.webp 1920w Роберт Фицо

"Как может верховный представитель Европейского союза говорить премьер-министру суверенного государства, что она предостерегает его от поездок куда бы то ни было? Как она может так говорить? И что якобы это не будет воспринято легкомысленно. Что это значит? В конце концов, мы суверенные страны. Речь идет об исторической правде, и ни о чем другом. Пока Словакия является суверенной страной, у нас есть наша историческая память, у нас есть наш исторический опыт. Мне не может приказывать комиссар Европейского союза", - высказался Роберт Фицо.

Еще пару лет назад было немыслимо, чтобы внучка одного из нацистских пособников командовала целым континентом. Хотя чему удивляться, это она, будучи премьером Эстонии устроила глобальную зачистку страны от советских монументов. Это у нее в крови - именно отец Каллас, точнее, его партия инициировала закон, по которому был демонтирован и перенесен памятник погибшим советским воинам в центре Таллина "Бронзовый солдат". Их борьба привела к тому, что в стране осталось пару десятков пока еще не тронутых монументов.

Михаил Стальнухин, депутат городского собрания г. Нарва (Эстония):

"К мысли, что мы живем в стране, где официальная идеология - это идеология поддержки нацистов, нам всем еще предстоит привыкнуть".

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В Латвии не только превзошли все показатели по сносу памятников, но даже решили избавиться от военных братских кладбищ. Но самым страшным является их преклонение перед фашистскими карателями. В Риге 16 марта ежегодно отмечается так называемый "День памяти латышских легионеров". Власти не только поддерживают предателей, но и считают их героями, которые боролись за независимость страны.

"Этих преступников в современной Прибалтике героизируют на государственном уровне и не преследуют юридически. Преступления, которые совершали нацистские пособники, попадают под действие устава Международного военного трибунала и под действие Конвенции ООН 1968 года о неприменимости срока давности", - рассказывает историк, член Научного совета Российского военно-исторического общества Александр Дюков.

Только на все эти международные документы ни в Прибалтике, ни в Брюсселе просто не обращают внимания. И когда кто-то там говорит, что мир, основанный на правилах, был уничтожен Россией, то они нещадно врут. Западники сами предали огню все нормы и договоры.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Запад не хочет никакого равноправия. Он привык 500 с лишним лет командовать и руководить. Те провалы и просчеты, которые мы наблюдали во внешней политике, в военных авантюрах Запада за последние 40-50 лет, его ничему не научили. Им опять хочется потерпеть сокрушительную победу".

В Польше на президентское кресло метит глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Это тот самый персонаж, который ведет неистовую борьбу с советским наследием. Под его нажимом пал не один монумент. При этом политик не стесняется в выражениях, сравнивая СССР с фашисткой Германией.