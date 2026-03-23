Санду призвала жителей страны готовиться к энергокризису

Глава молдавского режима Санду призвала готовиться к энергетическому кризису из-за конфликта на Ближнем Востоке. В стране введен режим повышенной готовности, ограничен экспорт нефтепродуктов.



Также было начато расследование случаев, когда компании, реагируя на кризис, ограничивали продажу топлива клиентам. На прошлой неделе Минэнерго Молдовы сообщило, что запасов бензина в стране хватит всего на три недели, сжиженного газа и дизтоплива - на 16 и 9 дней соответственно.



На этом фоне лидер крупнейшей оппозиционной партии социалистов - экс-президент Игорь Додон - призвал Санду вновь начать прагматичные переговоры с Россией, которая остается одним из крупнейших поставщиков газа и нефтепродуктов в мире.