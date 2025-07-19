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Санкции ЕС против России обернулись против своих авторов
Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности (2004-2010) Гюнтер Ферхойген заявил, что санкции ЕС против России представляют собой редкий пример того, как реализация политической цели полностью обернулась против своих авторов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Как он указал в авторской статье для швейцарского журнала Die Weltwoche, ни одна из целей Евросоюза - разрушить Россию с помощью жестких санкций и политически изолировать ее - не была достигнута. По оценкам экс-еврокомиссара, в истории "не так много примеров того, как политическая цель, а именно попытка поставить противника на колени в экономическом плане, полностью обернулась бы против ее авторов".
"Экономическая война против России является одним из таких примеров", - считает Ферхойген.
По его словам, несмотря на отказ Евросоюза признать это, объективные данные показывают, что санкционная политика нанесла ущерб прежде всего ее авторам, в первую очередь Германии.