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Саудовская Аравия готова предоставить площадку для переговоров России и США
Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф заявил о том, что Саудовская Аравия готова предоставить площадку для российско-американского диалога. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
На вопрос агентства, готова ли Саудовская Аравия предоставить площадку для консультаций России и США, нацеленных как на политическую, так и экономическую стабилизацию диалога, министр ответил утвердительно.
"Да, Саудовская Аравия старается делать все, чтобы помочь мировому сообществу прийти к договоренностям. Наше руководство, Его Высочество и наследный принц предпринимают все усилия для того, чтобы регион был стабильным. Это наш национальный интерес", - сказал он.
По его словам, Саудовская Аравия задействует "любые усилия, которые считает полезными".