Саудовская Аравия готова предоставить площадку для переговоров России и США

Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф заявил о том, что Саудовская Аравия готова предоставить площадку для российско-американского диалога. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

На вопрос агентства, готова ли Саудовская Аравия предоставить площадку для консультаций России и США, нацеленных как на политическую, так и экономическую стабилизацию диалога, министр ответил утвердительно.

"Да, Саудовская Аравия старается делать все, чтобы помочь мировому сообществу прийти к договоренностям. Наше руководство, Его Высочество и наследный принц предпринимают все усилия для того, чтобы регион был стабильным. Это наш национальный интерес", - сказал он.