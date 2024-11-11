Сайт парламента Эстонии больше не будет доступен на русском языке

Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта под предлогом низкой посещаемости, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телерадиокомпанию ERR.

"Согласно решению правления Рийгикогу (парламент Эстонии), которое было принято в ноябре 2024 года, русскоязычная версия сайта будет закрыта с 2025 года из-за низкой посещаемости", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление пресс-службы парламента.

В ноябре ERR сообщала, что эстонская компания Civitta Estonia по заказу властей страны проведет оценку необходимости дальнейшего использования русского языка в коммуникации государственных структур. Министерство юстиции Эстонии ранее также заявило, что перестанет переводить законы на русский язык. При этом ранее сообщалось, что департамент полиции и погранохраны при эстонском МВД в 2025 году прекратит рассылку автоматических ответов на русском языке.