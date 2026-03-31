Сбои в работе соцсети X фиксируют в США и некоторых других странах

Пользователи по всему миру жалуются на неполадки в работе X, следует из отчета сервиса Downdetector.

Согласно его данным, в США о нарушениях сообщили около 25,5 тыс. человек. 46% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе приложения, 16% жалуются на работу сайта, 27% испытывают трудности с подключением к серверам.

По сведениям Downdetector, сбои также фиксируются в Великобритании (9,8 тыс.), Германии (2,1 тыс.), Испании (1,8 тыс.), Франции (4 тыс.) и других странах.