Сбой в энергосистеме Румынии и Молдовы вызвал блэкаут в Украине
Автор:Редакция news.by
В Украине массовый блэкаут произошел утром из-за отключения линии электропередачи между энергосистемами Румынии и Молдовы, что вызвало каскадное отключение в украинской энергосети.
В Киеве и Харькове остановлено движение метро, станции работают на резервном питании. Также сообщается, что в Киеве полностью отключилось водоснабжение.
Нет электричества и почти во всем Кишиневе, сообщают власти страны.