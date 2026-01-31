Сбой в энергосистеме Румынии и Молдовы вызвал блэкаут в Украине

В Украине массовый блэкаут произошел утром из-за отключения линии электропередачи между энергосистемами Румынии и Молдовы, что вызвало каскадное отключение в украинской энергосети.

В Киеве и Харькове остановлено движение метро, станции работают на резервном питании. Также сообщается, что в Киеве полностью отключилось водоснабжение.