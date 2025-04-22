Сектор Газа за 50 дней израильской блокады превратился в край отчаяния - заявили в ООН

Сектор Газа за 50 дней блокады Израилем превратился в край отчаяния. Об этом заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини, пишет ТАСС.

Сектор Газа превратился в край отчаяния с тех пор, как 50 дней назад Израиль полностью заблокировал поставки гуманитарной и медицинской помощи, а также любых товаров в палестинский анклав.

"Прошло 50 дней осады Газы, введенной израильскими властями. Голод (в анклаве) распространяется и углубляется, он преднамеренный и рукотворный. Газа превратилась в край отчаяния", - написал он в соцсети Х.

По его словам, власти Израиля используют гуманитарную помощь "как разменную монету и оружие войны".

18 марта Армия обороны Израиля возобновила боевые действия в палестинском анклаве, нанеся по нему массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснили это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что целью операции является освобождение всех израильских заложников. Позже министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ расширил масштабы операции в секторе Газа для усиления давления на ХАМАС.