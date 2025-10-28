3.70 BYN
Сербский аналитик Пророкович: Только 30-35 % сербов поддерживает интеграцию в Евросоюз
В рамках III Минской международной конференции по евразийской безопасности старший научный сотрудник Института международной политики и экономики Сербии Душан Пророкович объяснил, почему отношения Белграда и Брюсселя далеки от идеальных, и высказал пессимистичный прогноз относительно урегулирования украинского конфликта.
Отвечая на вопрос о месте Сербии в современной европейской политике, эксперт подтвердил, что для Еврокомиссии страна является "костью в горле". Причины - как территориальный спор из-за Косова, так и идеологические разногласия.
"У нас серьезная проблема с Евросоюзом. Большинство стран Европейского союза признает Косово как независимое государство, но для нас это часть нашей территории", - заявил Душан Пророкович.
Он также указал на ценностный конфликт: "Идеология Евросоюза неолиберальная, а мы православное общество, из-за этого есть очень много открытых вопросов между Брюсселем и Белградом".
По словам эксперта, несмотря на заявления политиков, реальная поддержка интеграции в ЕС среди сербского общества не превышает 30-35 %.
Комментируя общую ситуацию в Европе, Душан Пророкович констатировал тренд на милитаризацию и использование санкций вместо переговоров.
"С нынешней точки зрения решения не будет, к сожалению. Я не вижу политического решения для кризиса в Украине", - заявил он.
Эксперт озвучил ключевую проблему: "Евросоюз провозгласил эту войну как экзистенциальную. Если это экзистенциальная война против России, значит вы либо победите, либо вас вообще не будет".