Сербский аналитик Пророкович: Только 30-35 % сербов поддерживает интеграцию в Евросоюз

В рамках III Минской международной конференции по евразийской безопасности старший научный сотрудник Института международной политики и экономики Сербии Душан Пророкович объяснил, почему отношения Белграда и Брюсселя далеки от идеальных, и высказал пессимистичный прогноз относительно урегулирования украинского конфликта.

Отвечая на вопрос о месте Сербии в современной европейской политике, эксперт подтвердил, что для Еврокомиссии страна является "костью в горле". Причины - как территориальный спор из-за Косова, так и идеологические разногласия.

"У нас серьезная проблема с Евросоюзом. Большинство стран Европейского союза признает Косово как независимое государство, но для нас это часть нашей территории", - заявил Душан Пророкович.

Он также указал на ценностный конфликт: "Идеология Евросоюза неолиберальная, а мы православное общество, из-за этого есть очень много открытых вопросов между Брюсселем и Белградом".

По словам эксперта, несмотря на заявления политиков, реальная поддержка интеграции в ЕС среди сербского общества не превышает 30-35 %.

Комментируя общую ситуацию в Европе, Душан Пророкович констатировал тренд на милитаризацию и использование санкций вместо переговоров.

"С нынешней точки зрения решения не будет, к сожалению. Я не вижу политического решения для кризиса в Украине", - заявил он.