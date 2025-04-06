Сейчас нас гораздо меньше уважают - член АдГ рассказал о реальном положении Германии

В СМИ активно обсуждают экономические проблемы Германии, например, стагнацию и деиндустриализацию. В каких на самом деле обстоятельствах оказалась страна, рассказал член партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Зингер в "Актуальном интервью".

Ульрих Зингер:

"У нас рецессия уже довольно долго. И инфляция выше, чем несколько лет назад. И самое главное, что у нас энергоресурсы стали слишком дорогими".

"Мы выключили наши ядерные станции, одновременно отказались от русского газа. Дешевая энергия у нас закончилась, все стало дороже, и обычный народ, конечно, страдает. И промышленность зависит от дешевых энергоресурсов. Им (компаниям - прим. ред.) сложнее зарабатывать, и поэтому мы видим не только рецессию, но и увольнения людей, они сейчас остаются без работы", - обозначил член партии "Альтернатива для Германии".