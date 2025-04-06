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Сейчас нас гораздо меньше уважают - член АдГ рассказал о реальном положении Германии
В СМИ активно обсуждают экономические проблемы Германии, например, стагнацию и деиндустриализацию. В каких на самом деле обстоятельствах оказалась страна, рассказал член партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Зингер в "Актуальном интервью".
Ульрих Зингер:
"У нас рецессия уже довольно долго. И инфляция выше, чем несколько лет назад. И самое главное, что у нас энергоресурсы стали слишком дорогими".
"Мы выключили наши ядерные станции, одновременно отказались от русского газа. Дешевая энергия у нас закончилась, все стало дороже, и обычный народ, конечно, страдает. И промышленность зависит от дешевых энергоресурсов. Им (компаниям - прим. ред.) сложнее зарабатывать, и поэтому мы видим не только рецессию, но и увольнения людей, они сейчас остаются без работы", - обозначил член партии "Альтернатива для Германии".
Он также упомянул и про потерю былого авторитета страны в Европе. В этом виновата плохая политика, которая ранее проводилась в Германии. Немецкие интересы перестали быть на первом плане. "Мы должны просто представить немецкие интересы. Мы это не сделали, и сейчас, я думаю, на свете нас гораздо меньше уважают, чем, например, 10 или 20 лет назад", - заметил Ульрих Зингер.