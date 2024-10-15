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Сейм Литвы проголосовал за расторжение таможенного соглашения с Беларусью
Сейм Литвы поддержал предложение денонсировать соглашение о таможенном сотрудничестве с Беларусью.
Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте литовского парламента, пишет БЕЛТА.
За эту инициативу после ее представления единогласно проголосовал 81 член литовского Сейма. В случае одобрения проекта после подачи он будет рассмотрен в основном назначенном комитете по иностранным делам. К рассмотрению этого вопроса планируют вернуться на заседании парламента 5 ноября.
Глава Минфина Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что двусторонние соглашения между странами "применимы лишь в ограниченной степени" и на практике приграничное торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью полностью приостановлено. "Мы предлагаем узаконить нынешний статус-кво, что этого сотрудничества на самом деле не существует, и денонсировать это соглашение о сотрудничестве", - сказала она.
Договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью был подписан Литвой в 1996 году. В начале октября Сейм уже денонсировал три международных соглашения, касающихся экономического сотрудничества между Литвой, Беларусью и Россией.
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