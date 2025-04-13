3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
Сейсмологи бьют тревогу. Мощные подземные толчки зафиксированы сразу в нескольких точках планеты
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В течение суток сразу в нескольких точках планеты были зафиксированы мощные подземные толчки. Сейсмическая активность была отмечена в Таджикистане, Мьянме и у побережья Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Магнитуда отличалась, но была выше 5,5. Самая сильная - в Таджикистане - 6,4. Информации о разрушениях и пострадавших ни из одного региона не поступало.
Но сейсмологи бьют тревогу: синхронный характер землетрясений в разных районах свидетельствует об активизации тектонических процессов в зоне Евразийской и Тихоокеанской литосферных плит. А значит, впереди новые толчки.