Сейсмологи бьют тревогу. Мощные подземные толчки зафиксированы сразу в нескольких точках планеты

В течение суток сразу в нескольких точках планеты были зафиксированы мощные подземные толчки. Сейсмическая активность была отмечена в Таджикистане, Мьянме и у побережья Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.



Магнитуда отличалась, но была выше 5,5. Самая сильная - в Таджикистане - 6,4. Информации о разрушениях и пострадавших ни из одного региона не поступало.



Но сейсмологи бьют тревогу: синхронный характер землетрясений в разных районах свидетельствует об активизации тектонических процессов в зоне Евразийской и Тихоокеанской литосферных плит. А значит, впереди новые толчки.