Скандал и раскрытие данных о деятельности USAID показали, что свои щупальца американское агенство запускало не в одну страну, а на постоянной основе спонсировало подготовку цветных революций.

Все это происходило во время, когда США и Евросоюз осуждали и даже угрожали другим государствам за их стремление противостоять иностранному влиянию. В связи с этим спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси ожидает извинений от тех, кто критиковал страну за закон об иноагентах и стремление вести Грузию независимым путем.