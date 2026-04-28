Шокирующее заявление: Туск признался в захвате заложников для дальнейшего обмена

"На этот раз мы, наконец, добились того, к чему стремились более двух лет. Это стало возможным благодаря тому, что в наших тюрьмах находились важные для Беларуси, России и Казахстана граждане, задержанные в Польше. Этот обмен не состоялся бы, если бы наши службы в нужный момент не задержали этих лиц - граждан третьих стран. Как я уже сказал, России и Беларуси также были нужны люди, которые были задержаны в связи с обвинениями и действиями против Румынии и против Молдовы".