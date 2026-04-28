Шокирующее заявление: Туск признался в захвате заложников для дальнейшего обмена
Премьер польского режима, комментируя обмен задержанными лицами, состоявшийся 28 апреля на белорусско-польской границе, неожиданно для самого себя признался, что специально брал заложников, чтобы обменять их в дальнейшем на нужных людей.
По словам Туска, ничего бы не состоялось, если бы спецслужбы не задержали граждан России, Беларуси и Казахстана в нужный момент.
Дональд Туск, премьер польского режима:
"На этот раз мы, наконец, добились того, к чему стремились более двух лет. Это стало возможным благодаря тому, что в наших тюрьмах находились важные для Беларуси, России и Казахстана граждане, задержанные в Польше. Этот обмен не состоялся бы, если бы наши службы в нужный момент не задержали этих лиц - граждан третьих стран. Как я уже сказал, России и Беларуси также были нужны люди, которые были задержаны в связи с обвинениями и действиями против Румынии и против Молдовы".
Одним из пленников Варшавы был российский археолог Александр Бутягин. Его задержали в середине декабря 2025 года за якобы незаконные раскопки в Крыму и собирались экстрадировать в Украину. Ранее отец Бутягина заявил, что его сына специально заманили в Польшу.
Обмен задержанными по формуле "5х5": Беларусь стала центром уникальной международной операции
Обменную Операцию КГБ готовил по поручению Президента Беларуси около года, в ее проработку были вовлечены спецслужбы и представители семи стран, что потребовало длительных и сложных переговоров