Обмен задержанными по формуле "5х5": Беларусь стала центром уникальной международной операции

Беларусь 28 апреля стала центром уникальной международной операции. На польско-белорусской границе завершился сложнейший обмен, в который были вовлечены спецслужбы сразу семи государств. Переговоры длились около года и велись по личному поручению Президента. Главный итог: наши люди возвращаются домой, потому что своих не бросаем.

Интересы спецслужб семи государств пересеклись на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Переров", чтобы осуществить обмен в формате "5х5". Всего 10 человек: пятеро проследовали в сторону Польши, столько же вернулись в Беларусь.

Обращает на себя внимание, что машины здесь сегодня исключительно оперативные, без номеров. Географически пункт пропуска "Переров", если ехать по прямой от Бреста, находится примерно в 60 км. И это в самом сердце Беловежской пущи. Сейчас он закрыт, и это решение не наше, а противоположной стороны.

Однако для проведения обмена между спецслужбами это, пожалуй, идеальное место. Арифметика проста: та самая формула "5х5". Но давайте заглянем в ее содержание.

Итак, из Беларуси на польскую территорию переданы: Анджей Почобут - пожалуй, один из наиболее публичных фигурантов сегодняшнего обмена; монах-кармелит, гражданин Польши Гжегож Гавел; еще один гражданин Польши Томаш Бероза.

С польской стороны наша страна приняла Александра Балана - заместителя руководителя спецслужбы Молдовы, Владислава Надейко - белорусского разведчика. То есть польской стороной переданы белорусские разведчики. Кроме того, наша земля встретила археолога, известного ученого Александра Бутягина и гражданку России Нину Попову.

Александр Тарасевич, замначальника следственного управления КГБ Беларуси

Александр Тарасевич, замначальника следственного управления КГБ Беларуси: "Финальная стадия данного мероприятия проходила на линии государственной границы между польской и белорусской сторонами. С одной стороны выступал КГК Беларуси, с другой - Агентство разведки и Агентство внутренней безопасности Польши. На самом-то деле это был сложный и долгий процесс, длившийся около года. Комитет работал по поручению главы государства, который лично вел переговоры с лидерами заинтересованных стран. На первоначальном этапе речь шла исключительно об интересах Республики Беларусь и Республики Польша. Но в современном мире все взаимосвязано. В конечном итоге к данному процессу были подключены спецслужбы семи государств. Контакты поддерживались по отработанным, постоянно действующим способам коммуникации с польскими спецслужбами, а также спецслужбами других государств, практически по всему миру".

Александр Тарасевич подчеркнул, что Комитет государственной безопасности активно взаимодействовал с союзниками по ОДКБ и другими дружественными странами. "При этом хотелось бы отметить высокую роль сотрудников и руководителей Федеральной службы безопасности России, с которыми мы на высоком профессиональном уровне на самых сложных этапах проводили совместные мероприятия. Также хотелось бы поблагодарить всех задействованных в сегодняшнем процессе. Ведь сегодняшний пример ярко показывает, что декларируемый Президентом Республики Беларусь принцип решения всех вопросов мирным, дипломатическим путем, путем поиска компромиссов, всегда приводит к положительному результату, который в конечном итоге выгоден для всех сторон. Мы считаем, что данный принцип должен быть и может быть использован для решения всех острых вопросов и конфликтных ситуаций в регионе. У Республики Беларусь такая воля есть", - рассказал замначальника следственного управления КГБ.

Что касается освобожденных лиц, заметил представитель КГБ, то в настоящее время им будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь, а также будут созданы максимальные условия для решения их личных и семейных проблем. "Президентом Республики Беларусь дано поручение председателю Комитета государственной безопасности оказать максимальную помощь нашим разведчикам, которые, рискуя собственной жизнью, здоровьем, стойко и мужественно выполняли свой долг во имя Отечества", - подытожил Александр Тарасевич.