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Шольц и Путин провели телефонный разговор - СМИ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил Владимиру Путину, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Süddeutsche Zeitung.
"Шольц созванивается с Путиным. Это первый разговор по телефону федерального канцлера и российского президента за почти два года. Разговор произошел после долгой подготовки", - пишет издание.
Агентство DPA утверждает, что разговор длился час.
Официально ни одна из сторон пока не подтверждала факт переговоров.
О планах пообщаться с российским лидером Шольц заявил в начале недели в интервью телеканалу ARD. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Канцлер отмечал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Москва пока не получала никаких сигналов из Берлина о подготовке разговора. При этом он напомнил, что Путин на Валдайском форуме в очередной раз обозначил свою открытость ко всем контактам.
По данным официального сайта президента России, последний на сегодняшний день разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация в Украине.
Дополнено в 18:19
Заявления Кремля о разговоре Путина и Шольца:
- Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны;
- Путин и Шольц в телефонном разговоре провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине;
- Возможные договоренности по Украине должны исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, заявил Путин Шольцу;
- Президент РФ в разговоре с Шольцем констатировал беспрецедентную деградацию российско-германских отношений;
- Путин указал Шольцу, что нынешняя ситуация на Украине стала прямым результатом агрессивной политики НАТО;
- Путин в разговоре с Шольцем проинформировал об усилиях РФ по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса на Украине;
- Путин в разговоре с Шольцем проинформировал об усилиях РФ по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса на Украине;
- Путин заявил Шольцу, что РФ открыта к возобновлению переговоров по Украине, которые были прерваны киевским режимом;
- Они обсудили по телефону обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке;
- Путин и Шольц условились, что по итогам разговора их помощники будут на связи.
Фото © AP Photo
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