Шойгу: Российский ядерный зонтик обеспечивает защиту Беларуси

Российский ядерный зонтик обеспечивает защиту Беларуси в тех же рамочных сценариях, в которых РФ допускает ядерное реагирование для собственной обороны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Шойгу был задан вопрос, предусматривает ли Концепция безопасности Союзного государства (СГ) применение ядерного оружия в случае агрессии против участников СГ.

"Более четко это зафиксировано в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", которые также были обновлены в 2024 году, и в российско-белорусском Договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, - отметил он. - В соответствии с политическим решением, принятым у нас с учетом пожеланий белорусской стороны, теперь российский ядерный зонтик обеспечивает защиту нашего ближайшего союзника в тех же рамочных сценариях, в которых Россия допускает ядерное реагирование в целях собственной обороны".

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что речь идет об "отражении нападения с применением оружия массового поражения или агрессии с использованием обычного оружия, создающей критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности".

Шойгу также подчеркнул, что среди ключевых задач по обеспечению безопасности в концепции "прямо указаны" поддержание военного потенциала государств-участников на уровне, обеспечивающем военную безопасность Союзного государства; своевременное выявление существующих и перспективных военных опасностей и военных угроз, их нейтрализация политическими, дипломатическими, правовыми, экономическими, информационными и иными средствами; реализация мероприятий по стратегическому сдерживанию.

"При этом отмечу, что концепция предполагает устранение предпосылок для возникновения войн и вооруженных конфликтов, предотвращение рисков применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения", - заключил он.