Швеция выделяет 1,4 млрд евро на новую систему ПВО

Правительство Швеции поручило вооруженным силам разработать новую систему противовоздушной обороны. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд евро.

При этом новая концепция ПВО будет основываться на более простых элементах, которыми смогут управлять солдаты без специальной подготовки. Они будут привлекаться на службу в рамках войск территориальной обороны. Причем служить там будут в том числе возрастные солдаты.

Предполагается использовать средства ПВО ближнего радиуса действия. Решение о том, кто будет поставщиком вооружений, пока не принято.

