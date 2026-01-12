3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Швеция выделяет 1,4 млрд евро на новую систему ПВО
Автор:Редакция news.by
Правительство Швеции поручило вооруженным силам разработать новую систему противовоздушной обороны. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд евро.
При этом новая концепция ПВО будет основываться на более простых элементах, которыми смогут управлять солдаты без специальной подготовки. Они будут привлекаться на службу в рамках войск территориальной обороны. Причем служить там будут в том числе возрастные солдаты.
Предполагается использовать средства ПВО ближнего радиуса действия. Решение о том, кто будет поставщиком вооружений, пока не принято.