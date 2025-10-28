Сийярто: Беларусь всегда играла важную роль в миротворчестве

Беларусь всегда играла важную роль в миротворчестве. Об этом в эксклюзивном интервью "Первому информационному" заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который прибыл в Минск для участия в III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Беларусь всегда играла важную роль в миротворчестве. Не стоит забывать, что первые мирные переговоры между Россией и Украиной состоялись именно здесь, в Беларуси. Мы всегда уважали тот факт, что соглашение об урегулировании первого подобного конфликта в регионе было названо в честь Минска. Поэтому для нас Минск - это мир или, по крайней мере, поиск мира, и мы это очень уважаем и готовы сотрудничать со всеми, кто выступает за восстановление мира в нашем регионе".