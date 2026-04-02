Сийярто: Киев хочет организовать Будапешту "полную энергетическую блокаду"

Киев хочет организовать Будапешту "полную энергетическую блокаду". Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщив, что Украина десятками дронов вновь атаковала трубопровод "Турецкий поток".

Он подчеркнул, что Венгрия продолжит бороться за использование дешевых российских нефти и газа.

2 апреля венгерский премьер Виктор Орбан призвал Европу немедленно снять санкции на энергетику России. По его словам, это единственный способ избежать энергокризиса не только в Старом Свете, но и в мире. Как ранее сообщал Reuters, европейские цены на газ подскочили более чем на 70 % с начала американо-израильской военной операции против Ирана.

При этом Венгрия сохранит льготные тарифы для граждан, компаний и фермеров страны, чтобы защитить их от последствий "украинской нефтяной блокады" и глобального энергокризиса. По словам Орбана, Еврокомиссия в очередном письме потребовала уравнять цены для венгров и иностранцев, однако правительство не пойдет на это. Венгрия на первом месте, подчеркнул Орбан.