Войну противникам завершения украинского конфликта объявила Венгрия. Глава МИД страны Петер Сийярто обвинил Европейский союз и отдельно правительство Польши в блокировании мирных переговоров. Действия брюссельских заправил (наряду с варшавскими) дипломат назвал позором, отметив, что этим ЕС сам себя изолирует.