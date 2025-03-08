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Сийярто обвинил ЕС и правительство Польши в блокировании мирных переговоров
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4.32025-03-08T16:31:05.000000Z00
Войну противникам завершения украинского конфликта объявила Венгрия. Глава МИД страны Петер Сийярто обвинил Европейский союз и отдельно правительство Польши в блокировании мирных переговоров. Действия брюссельских заправил (наряду с варшавскими) дипломат назвал позором, отметив, что этим ЕС сам себя изолирует.
Однако на ситуацию в целом Будапешт смотрит позитивно. Сийярто отмечает, что действия американского президента Дональда Трампа "могут увенчаться успехом".