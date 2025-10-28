3.70 BYN
Сийярто: Трамп - единственная надежда на заключение мира между Россией и Украиной
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью заявил, что западноевропейские лидеры сознательно саботируют мирные инициативы Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, и раскритиковал "самоубийственную" политику Еврозоюза, выступающего за продолжение войны.
Венгрия готова принять переговоры России и США в Будапеште, но Брюссель, по словам министра, саботирует их из-за политической неприязни и нежелания мира.
Комментируя перспективы переговоров между Россией и США, Петер Сийярто однозначно заявил: "Я считаю, что президент Трамп - единственная надежда на мир". При этом он возложил ответственность за срыв предыдущих мирных усилий на европейских лидеров: "Если бы европейские лидеры не подрывали его усилия в прошлом, он мог бы уже добиться успеха".
Министр подчеркнул важность американо-российского диалога: "Когда американцы и русские поддерживают контакты на высоком уровне, мир, включая Центральную Европу, становится гораздо безопаснее".
Он подтвердил готовность Венгрии провести такой саммит, отметив, что европейские лидеры против этого по двум причинам:
- Политическая неприятность проведения переговоров в Будапеште
- Нежелание оставаться вне процесса, поскольку "мирный саммит вселяет надежду на мир"
"ЕС не участвует в переговорах по украинскому и ближневосточному кризисам. Это неудивительно: если вы выступаете за войну, вас не приглашают туда, где обсуждается мир", - жестко заявил Петер Сийярто.
На вопрос, почему Европа продолжает поставки оружия, министр ответил: "Эта политика Европы по сути самоубийственна". Он пояснил, что война ведется в Европе, гибнут европейцы и наносится ущерб европейской экономике.
Ключевым условием мира Петер Сийярто назвал "всеобъемлющее соглашение между США и Россией" и выразил надежду, что "Трамп проявит достаточно силы духа, чтобы, несмотря на подрывные усилия европейцев, ему удалось заключить соглашение с русскими".
Более подробно о взглядах Петера Сийярто на преимущества евразийского сотрудничества для Европы и его оценке инцидента с трубопроводом "Дружба" смотрите в программе "Актуальное интервью".