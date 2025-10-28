Дональд Трамп, президент США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/504cb952-8c68-4e27-8f42-8962b36c5f78/conversions/7be26b40-f650-439e-bebf-db81e9fc20e1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/504cb952-8c68-4e27-8f42-8962b36c5f78/conversions/7be26b40-f650-439e-bebf-db81e9fc20e1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/504cb952-8c68-4e27-8f42-8962b36c5f78/conversions/7be26b40-f650-439e-bebf-db81e9fc20e1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/504cb952-8c68-4e27-8f42-8962b36c5f78/conversions/7be26b40-f650-439e-bebf-db81e9fc20e1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью заявил, что западноевропейские лидеры сознательно саботируют мирные инициативы Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, и раскритиковал "самоубийственную" политику Еврозоюза, выступающего за продолжение войны.

Венгрия готова принять переговоры России и США в Будапеште, но Брюссель, по словам министра, саботирует их из-за политической неприязни и нежелания мира.

Комментируя перспективы переговоров между Россией и США, Петер Сийярто однозначно заявил: "Я считаю, что президент Трамп - единственная надежда на мир". При этом он возложил ответственность за срыв предыдущих мирных усилий на европейских лидеров: "Если бы европейские лидеры не подрывали его усилия в прошлом, он мог бы уже добиться успеха".

Министр подчеркнул важность американо-российского диалога: "Когда американцы и русские поддерживают контакты на высоком уровне, мир, включая Центральную Европу, становится гораздо безопаснее".

Он подтвердил готовность Венгрии провести такой саммит, отметив, что европейские лидеры против этого по двум причинам:

Политическая неприятность проведения переговоров в Будапеште

Нежелание оставаться вне процесса, поскольку "мирный саммит вселяет надежду на мир"

"ЕС не участвует в переговорах по украинскому и ближневосточному кризисам. Это неудивительно: если вы выступаете за войну, вас не приглашают туда, где обсуждается мир", - жестко заявил Петер Сийярто.

На вопрос, почему Европа продолжает поставки оружия, министр ответил: "Эта политика Европы по сути самоубийственна". Он пояснил, что война ведется в Европе, гибнут европейцы и наносится ущерб европейской экономике.

Ключевым условием мира Петер Сийярто назвал "всеобъемлющее соглашение между США и Россией" и выразил надежду, что "Трамп проявит достаточно силы духа, чтобы, несмотря на подрывные усилия европейцев, ему удалось заключить соглашение с русскими".