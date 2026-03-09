Сийярто заявил о панике в Киеве из-за конфискованных Будапештом денег и золота

Отношения между Венгрией и Украиной накаляются. В Киеве началась паника из-за конфискованных Будапештом денег и золота, заявил глава МИД Венгрии.

Петер Сийярто рассказал, что венгерского посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины. В ведомстве ограничились исключительно требованием вернуть деньги и не смогли дать ответы на вопросы венгерских властей.

Сийярто напомнил: ввоз значительной суммы денег при подозрительных обстоятельствах рассматривается как потенциальная угроза нацбезопасности. Остались неясными цели доставки средств в Венгрию и лица, которым они предназначались.

Возник вопрос: не связана ли транспортировка средств с возможным вмешательством украинской стороны в парламентские выборы в Венгрии? Петер Сийярто подчеркнул, что компетентные органы намерены установить все обстоятельства инцидента.