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Словакия добилась возобновления переговоров о транзите газа через Украину
Власти Словакии добились возобновления переговоров о транзите газа через Украину. С таким заявлением выступил вице-спикер парламента.
Так Евросовет одобрил запрос, сейчас уже идут переговоры о том, как возобновить поставки российского газа через Украину и через Словакию далее в Европу.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя. Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря.