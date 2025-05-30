Словакия готова к конструктивному диалогу с Беларусью

Словакия хочет возобновить конструктивный диалог с Беларусью. Об этом со ссылкой на отдел коммуникаций Министерства иностранных дел пишет Информационное агентство Словацкой Республики.

Уточняется, что Братислава направляет в Минск посла. Как ожидается, им станет Йозеф Мигаш, который ранее уже занимал эту должность. В июне 2020 года он был удостоен ордена Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией.