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Словакия готова к конструктивному диалогу с Беларусью
Словакия хочет возобновить конструктивный диалог с Беларусью. Об этом со ссылкой на отдел коммуникаций Министерства иностранных дел пишет Информационное агентство Словацкой Республики.
Уточняется, что Братислава направляет в Минск посла. Как ожидается, им станет Йозеф Мигаш, который ранее уже занимал эту должность. В июне 2020 года он был удостоен ордена Франциска Скорины за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией.
Глава словацкгого МИД подчеркнул: "Мы хотим возобновить конструктивный диалог с белорусами как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, поскольку сегодня необходимо дать место дипломатии, диалогу и переговорам для достижения первых результатов, например, в чрезвычайно важных мирных переговорах и скорейшем прекращении войны в Украине".