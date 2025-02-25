Словакия напомнила Украине о долге в 3,5 млрд евро

Украина должна была бы вернуть Словакии 3,5 млрд евро за оказанную помощь, заявил вице-спикер Национального совета Словакии, председатель входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии Андрей Данко, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Каким образом Зеленский нам вернет 3,5 млрд евро, которые мы в Украину направили? Для нас 3,5 млрд евро - громадная сумма. Если будут немцы совместно с французами и американцами требовать вернуть свои деньги, то Словакия не может молчать", - указал он.