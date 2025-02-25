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Словакия напомнила Украине о долге в 3,5 млрд евро
Украина должна была бы вернуть Словакии 3,5 млрд евро за оказанную помощь, заявил вице-спикер Национального совета Словакии, председатель входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии Андрей Данко, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Каким образом Зеленский нам вернет 3,5 млрд евро, которые мы в Украину направили? Для нас 3,5 млрд евро - громадная сумма. Если будут немцы совместно с французами и американцами требовать вернуть свои деньги, то Словакия не может молчать", - указал он.
Украина, по его словам, злоупотребляла создавшейся ситуаций с целью получить как можно больше средств от стран, оказывающих ей помощь в конфликте. Военную поддержку Киеву предоставляло находившиеся у власти в Словакии до октября 2024 года правительство, составленное либеральными партиями. Действующий кабмин оказывает Украине лишь гуманитарную помощь.