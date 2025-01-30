Смотреть онлайн
Программа ТВ
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Словацкая полиция задержала украинца, который подозревается в участии в подготовке госпереворота

УкраинаСловакия