Онлайн-вещание
Поиск
3.44 RUB
3.42 USD
3.55 EUR
BYN
RU
Минск
Новости
Программа ТВ
Телешоу
Видеогалерея
ТВ-каналы
Радио
Онлайн-вещание
Смотреть онлайн
Программа ТВ
Общество
Президент
Экономика
Политика
Культура
Здоровье
Происшествия
Технологии
Регионы
Спорт
В мире
Телеграм новости
Кругозор
Европа
Китай
США
Украина
Россия
Ближний Восток
Главная страница
/
Новости
/
В мире
Словацкая полиция задержала украинца, который подозревается в участии в подготовке госпереворота
2 часа назад
Украина
Словакия
Лента новостей
Все
Кандидат в президенты Румынии заявил, что Украина - "вымышленное государство"
1 час назад
Сенаторам Беларуси презентовали книгу "Наш Президент" - для многих в стране она станет настольной
2 часа назад
Предположительно 14 фигуристов погибли в результате авиакатастрофы под Вашингтоном
1 час назад
Минэкономики Словакии: Киеву не хватит газа для собственных нужд из-за прекращения транзита из РФ
1 час назад
Аэропорт Брюсселя заявил о невозможности воздушного сообщения по всей стране
1 час назад
Израиль возобновил процедуру освобождения 110 палестинских заключенных
1 час назад
Президент Лаоса поздравил Лукашенко с победой на выборах
2 часа назад
Конституционный Суд Беларуси рассмотрел первую индивидуальную конституционную жалобу
2 часа назад
В авиакатастрофе под Вашингтоном погибли 6 фигуристов и 2 тренера
2 часа назад
В Беларуси установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год
2 часа назад
В ЕС заявили об угрозе европейскому сельскому хозяйству из-за пошлин на удобрения из Беларуси и РФ
2 часа назад
Варшава потратит более 1 млрд долларов на аэростаты
3 часа назад
Почему Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных
2 часа назад
На месте авиакатастрофы под Вашингтоном извлекли тела более 30 жертв
3 часа назад
В Гродно в конце января распустились цветы
3 часа назад
Около побережья Аляски исследователи обнаружили под водой светящийся золотой шар
3 часа назад
В Беларуси скорректировали ставки утилизационного сбора - что поменялось
3 часа назад
Гомелю присвоили звание "Молодежной столицы Беларуси - 2025"
3 часа назад
1 трлн долларов и более 10 лет: в США не хватает средств для депортации нелегалов
4 часа назад
В Минской области стали известны официальные итоги голосования на президентских выборах
5 часов назад
Украина
Словакия