Словацкой оппозиции не удалось открыть сессию парламента по вотуму недоверия Фицо

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Словацкая оппозиция не смогла открыть сессию парламента по вотуму недоверия премьер-министру Роберту Фицо, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на портал Teraz.
Отмечается, что в зале заседания присутствовало всего 58 депутатов, то есть меньше необходимого количества. Для открытия сессии необходимо присутствие не менее 76 депутатов.
Теперь вопрос о вотуме недоверия Фицо планируют обсудить на следующем очередном заседании 4 февраля.
Внеочередное заседание парламента Словакии, на котором по инициативе должно было пройти голосование по вынесению вотума недоверия правительству Роберта Фицо, должно было открыться еще 28 января, но было перенесено на 29 января из-за отсутствия необходимого числа депутатов.