Словацкой оппозиции не удалось открыть сессию парламента по вотуму недоверия Фицо

Фото: РИА Новости

Словацкая оппозиция не смогла открыть сессию парламента по вотуму недоверия премьер-министру Роберту Фицо, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на портал Teraz.

Отмечается, что в зале заседания присутствовало всего 58 депутатов, то есть меньше необходимого количества. Для открытия сессии необходимо присутствие не менее 76 депутатов.

Теперь вопрос о вотуме недоверия Фицо планируют обсудить на следующем очередном заседании 4 февраля.